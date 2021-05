Ultimato il murales del mercato ittico al porto di Termoli

Nuova vita per il Mercato Ittico del porto. E’ stato ultimato il murales realizzato dai writers Alessandro Cristina e Andrea Ranieri. L’iniziativa, subito sposata dall’amministrazione comunale, è stata proposta dalle associazioni Il Mosaico, Circolo Canottieri Termoli, Associazione Armatori e San Basso 7.0. Si tratta di un vero e proprio inno alla termolesità che fornisce un nuovo colpo d’occhio al Mercato Ittico. Il Santo Patrono San Basso, il blu profondo del mare e la scritta “Gente di Mare” nella quale si riconosco pescatori e residenti. Un nuovo punto attrattivo per il porto di Termoli che in quella zona fornisce così un colpo d’occhio stupendo che in un sol colpo riunisce i sentimenti della città.