Ultimati i lavori di sistemazione di Largo Padre Giacinto

«L’intervento rientra nel quadro delle opere programmate per il decoro urbano e il verde pubblico – ha dichiarato l’assessore Domenico Chiacchiari –. Largo Padre Giacinto è un luogo particolare, nonostante risulti parte del centro cittadino (vicino a piazza Ferdinando Veneziale), gode d’una sua caratteristica privacy territoriale. Abbiamo messo in sicurezza tutta l’area, con l’abbattimento di alberi pericolanti e il rifacimento dell’asfalto. Ora – ha concluso l’assessore Chiacchiari – tale Largo ha una nuova aiuola con siepi e fiori, completata dalla piantumazione d’un giovane acero montano». Il costo dell’intervento è stato di circa diecimila euro. Altri lavori simili sono stati programmati dal competente assessorato, in ogni zona della città, incluso il quartiere di San Lazzaro. Si sta operando per un globale miglioramento del decoro urbano, in particolare attraverso la riqualificazione delle aree verdi, a beneficio della qualità della vita dei cittadini.