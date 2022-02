Ultima giornata di screening scolastico a Larino: 9 i positivi accertati nel primo giorno

È iniziata oggi, 13 febbraio, la seconda giornata del nuovo screening gratuito riservato a tutti gli studenti che frequentano le scuole di Larino e al personale scolastico. A fronte di 250 tamponi eseguiti nella giornata di ieri, 12 febbraio, sono emersi 9 casi di positività al Covid per i quali sono state avviate le procedure per la messa in quarantena e la segnalazione all’Asrem. Si andrà avanti oggi, fino alle ore 13.00 sempre presso l’edificio scolastico di via Cuoco.



“Come sempre si ringraziano per la disponibilità dimostrata gli infermieri Marco Ricci, Nicola Cordigliere, Mena Giorgetti e Annamaria Petriella, il dottore Bruno Petrecca, i docenti e il personale scolastico che si sono messi a disposizione”, ha fatto sapere il sindaco di Larino, Pino Puchetti.

Purtroppo i nove positivi si vanno ad aggiungere al numero degli 11 segnalati ieri nel bollettino regionale.

Il numero, aggiornato all’ultimo bollettino sale a quota 239.



“Il contagio è molto diffuso in città per cui vogliamo ribadire ancora una volta che è indispensabile rispettare le regole ed evitare comportamenti che potrebbero agevolarne la diffusione. Sebbene l’obbligo delle mascherine all’aperto sia venuto meno se ne consiglia l’uso in tutte quelle situazioni dove il distanziamento non può essere rispettato. Siamo e siate tutti responsabili”.