Uil Molise, una mimosa per l’Ucraina: “Vicini alle donne che difendono il loro Paese”

Presentata la raccolta fondi con l’ong “Progetto Sud” nella sede di Campobasso. La segretaria generale Boccardo: “La democrazia, la libertà e la pace sono valori che vanno difesi sempre”

“Le donne della Uil sono solidali attraverso questo simbolo della mimosa con le donne dell’Ucraina che, in questo momento, stanno lottando per la sopravvivenza, per salvare i loro figli, la democrazia, la libertà e la pace che sono valori che vanno difesi sempre”. Parole decise quelle usate della segretaria generale della Uil Molise, Tecla Boccardo, per presentare nella sede del sindacato in via Crispi a Campobasso “la raccolta fondi attraverso la nostra ong che si chiama ‘Progetto Sud’ e ha già consegnato due tonnellate di merci e domani partirà per altre consegne. Le donne ucraine si stanno sobbarcando ogni cosa, ricamano il gruppo sanguigno dei figli sulle loro maglie, lottano per la sopravvivenza e ci fanno sentire forti e orgogliose”.

La ong, infatti, raccoglie e sostiene l’appello della leader dell’opposizione bielorussa, Svetlana Tikhanovskaya, richiamando atti concreti ed urgenti per uno stop alla guerra in Ucraina e facendo ogni distinguo fra i popoli, i paesi e i dittatori che li governano. “Progetto Sud”, insieme con organizzazioni della società civile polacche e romene, è impegnata nella campagna di emergenza per l’acquisto e la consegna di materiali e beni di prima necessità (medicinali, attrezzature paramediche, vestiti, beni per la casa) ai rifugiati di varie etnie provenienti dall’Ucraina.

L’iniziativa della Uil Molise ha un respiro “molto più ampio che toccherà anche la post-emergenza – ha argomentato la segretaria Boccardo – per far ricongiungere i familiari di queste donne che, in questo momento, sono in fuga per salvarsi. È vero – ha ammesso – che ci sono state difficoltà a reperire camion e furgoni in affitto con il rischio che non sarebbero più tornati alla base e così abbiamo dovuto utilizzare quelli messi a disposizione dai nostri iscritti. Uniamoci intorno a questo grande progetto: un caffè al giorno per noi non è nulla – ha concluso la Boccardo – ma per quei territori significa tanto”.

