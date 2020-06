Metalmeccanici in piazza questa mattina, venerdì 26 giugno, a Campobasso in protesta per la crisi del settore auto. Chiedono incentivi mirati sull’auto, settore che occupa migliaia di posti di lavoro, meno burocrazia e di risolvere i tanti tavoli che sono aperti al Mise.

L’INTERVISTA IN ALTO