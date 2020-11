Ufficiale: rinviata per la terza volta Cynthialbalonga-Campobasso

La notizia era nell’aria da alcuni giorni e oggi è arrivata l’ufficialità: Cynthialbalonga-Campobasso, gara valevole per la sesta giornata del girone F della Serie D, è stata rinviata a data da destinarsi. Si tratta del terzo rinvio in poche settimane.

Come noto, il gruppo rossoblù è alle prese con diverse positività da Covid che non permettono, oltre alla disputa dei match di recupero, neanche gli allenamenti di gruppo. Si spera, a questo punto, di tornare in campo il prossimo 6 dicembre in parallelo con la ripresa ufficiale dei campionati di serie D, che scatteranno nuovamente dalla settima giornata.

Sul match con i laziali, squadra in salute che ieri ha vinto sul campo del Giulianova issandosi nelle zone nobili della classifica, bisognerà attendere la nuova data indicata dalla Lnd. Il Campobasso – neanche a dirlo – muore dalla voglia di tornare in campo, anche per riprendersi la vetta della classifica passata nelle mani del Notaresco, vittorioso ieri e balzato in testa pur con una gara in più disputata.