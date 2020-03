Uffici chiusi e strade vuote, Campobasso deserta (FOTO e VIDEO)

REDAZIONE

Saracinesche abbassate, un silenzio surreale e poche pochissime persone in giro. Si è risvegliata così Campobasso questa mattina, giovedì 12 marzo. Ieri sera il Governo ha deciso di rendere ancora più stringenti le misure per evitare il diffondersi del contagio da Coronavirus chiudendo tutte le attività commerciali “non essenziali” fino al 25 marzo. “Per avere un riscontro effettivo” di queste misure “dovremo attendere un paio di settimane” ha spiegato in diretta Facebook il premier elencando le nuove disposizioni: “Chiudono parrucchieri, centri estetici e servizi di mensa. Restano garantiti i servizi pubblici essenziali tra cui i trasporti e i servizi di pubblica utilità. Restano garantiti i trasporti. Le fabbriche resteranno aperte ma “con misure di sicurezza. “Saranno garantite, nel rispetto della normativa igienico-sanitaria, le attività del settore agricolo, zootecnico, di trasformazione agroalimentare comprese le filiere che offrono beni e servizi rispetto a queste attività”. Idraulici, meccanici, pompe di benzina resteranno aperti.

Di seguito i servizi commerciali che potranno rimanere aperti secondo il decreto

Tutti i negozi di alimentari (supermercati, ipermercati, discount e minimarket e negozi di surgelati)

Negozi di computer, elettronica, componentistica ed elettrodomestici

«Prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati» (Tabaccherie, forni, pescherie, fruttivendoli corrispondenti al codice “ateco” 47.2)

47.2) Benzinai

Negozi di apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT), attività di consulenza nel settore informatico, rivenditori di giochi e giocattoli (codice ateco: 47.4)

Negozi di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico

Negozi di articoli igienico-sanitari

Negozi di articoli per l’illuminazione

Edicole

Farmacie

Negozi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica (incluse le parafarmacie)

Negozi di ortopedica

Profumerie e negozi di articoli per l’igiene personale

Negozi di animali domestici

Negozi di ottica e fotografia

Negozi di combustibile per uso domestico e per il riscaldamento

Negozi di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini

Negozi online

Vendite effettuate via televisione

Vendite effettuate via corrispondenza, radio, telefono

Distributori automatici

Servizi di mensa e catering, a patto che rispettino la distanza di sicurezza di un metro tra le persone.

Locali nelle stazioni ferroviarie, negli aeroporti e nelle stazioni di servizio autostradali.

Tutte le lavanderie (anche le lavanderie industriali)

Servizi funebri

Attività industriali, agricole e zootecniche

Servizi bancari, finanziari e assicurativi

Servizi di trasporto pubblico