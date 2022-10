“Udienze penali rinviate per mancanza dei giudici o modifiche tabellari, tribunale di Isernia in stallo”

La denuncia del Presidente della Camera Penale Circondariale pentra, Francesco La Cava

“Il Tribunale di Isernia è in fase di stallo: le udienze penali vengono per lo più rinviate di ufficio, o per modifica tabellare o assenza dei Giudici”. E’ quanto affermato in una nota stampa da Francesco La Cava, presidente della Camera Penale Circondariale di Isernia.

“Sintomatico è che in una delle aule, destinate al dibattimento, mancano anche le sedie e, in alcuni punti del palazzo, il controsoffitto sta crollando: è un segno premonitore?

Il tutto senza considerare che per una ordinaria Ispezione Ministeriale le Cancellerie sono aperte al pubblico (avvocati compresi) solo un’ora al giorno e il portale per il processo telematico penale è quasi inesistente oltre alle pec degli Uffici che funzionano a singhiozzo.

Quale Giustizia è questa?”.