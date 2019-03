Udc, Mimmo Izzi nuovo coordinatore regionale

REDAZIONE

Prestigioso incarico per Mimmo Izzi, ex assessore dell’Udc al comune e alla provincia di Isernia. Infatti, Lorenzo Cesa, segretario nazionale dell’Udc, lo ha nominato ”Coordinatore regionale del Molise” per il prossimo turno elettorale delle amministrative e delle elezioni Europee. Com’è noto, in Molise si vota per il rinnovo dei sindaci nei due centri maggiori: Campobasso e Termoli. Quindi Mimmo Izzi rappresenterà l’Udc nei vari tavoli che le diverse alleanze predisporranno per individuare candidati sindaci e candidati consiglieri, oltre che indicare o dare l’assenso a un nome ”pesante” e competitivo che rappresenti l’Udc alle Europee