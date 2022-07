Udc in ‘conclave’, Di Pietro e Micone: alle prossime elezioni da protagonisti

Il segretario nazionale dell’Udc Lorenzo Cesa ha riunito i segretari dell’Udc ed i rappresentanti delle Istituzioni regionali, alla presenza dei Senatori Antonio Saccone e Antonio De Poli, per confrontarsi e condividere insieme le azioni da intraprendere in vista delle elezioni politiche del prossimo 25 settembre.

Durante l’incontro, è stata confermata la volontà unanime di collocare il Partito nella coalizione di centrodestra con la presentazione di proprie liste che incarnino i principi ed i valori democristiani dello scudo crociato.

Per il Molise erano presenti all’incontro il Presidente del Consiglio regionale Salvatore Micone ed il segretario regionale Teresio di Pietro che, durante la riunione, ha dichiarato di condividere l’iniziativa e ha confermato che nel Molise l’UDC presenterà il simbolo e propri candidati con la ferma convinzione di voler essere protagonisti, ancor più, in un contesto come quello attuale in cui l’area di centro moderata è fondamentale per determinare il raggiungimento della vittoria elettorale.

L’Udc regionale, di seguito all’incontro odierno, auspica che nei prossimi giorni ci possano essere confronti e condivisioni con gli alleati regionali della coalizione per poter condividere questo progetto ed i candidati da proporre.