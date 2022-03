Ucraina, straordinario successo per la raccolta di beni organizzata a Torella

Straordinario successo per la raccolta beni organizzata dall’Associazione Sportiva “AS Torella” e dalla Pro Loco “Tre Torri” a favore della popolazione ucraina. Nonostante il maltempo la popolazione di Torella, ma anche dei paesi limitrofi, ha partecipato alla lodevole iniziativa donando viveri, abbigliamento, medicinali, prodotti per l’infanzia e coperte che hanno riempito gli spogliatoi del campo sportivo.

I beni adesso verranno consegnati alla Croce Azzurra e ad alcune famiglie già arrivate in Molise, tra cui anche a Torella, a dimostrazione che la tragedia del popolo ucraino ha colpito tutti, soprattutto Torella ed i comuni limitrofi dove negli anni addietro già erano stati ospitati, nel periodo estivo, bambini provenienti proprio dall’Ucraina.

Ulteriori iniziative vedono e vedranno coinvolte le associazioni dell’area, quindi non solo di Torella, che hanno dimostrato, ancora una volta e senza secondi fini, il grande cuore dei molisani.