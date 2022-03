Ucraina, il Comune di Isernia organizza una raccolta di aiuti

Domani mercoledì 2 marzo, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19, sarà possibile donare beni di prima necessità in via Carlo Alberto Dalla Chiesa

Nella giornata di domani, mercoledì 2 marzo, dalle ore 10 alle 13 e dalle 15 alle 19, sarà possibile donare beni di prima necessità, destinati alla popolazione ucraina, presso un punto di raccolta allestito – su coordinamento del Comune – in via Carlo Alberto Dalla Chiesa n. 30, a Isernia (traversa Via Libero Testa, zona passaggio a livello).

Queste le categorie di beni che è possibile donare: