Ucraina, Federica Vinci elogiata da Obama per il suo impegno nell’accoglienza

Il vicesindaco di Isernia finisce con la sua foto in un tweet dell’ex presidente degli USA, che elogia e racconta le storie di tutti i giovani europei che aiutano i profughi ucraini

Federica Vinci, vicesindaco di Isernia, finisce con la sua foto in un Tweet di Barak Obama, ex presidente degli USA, che elogia e racconta le storie di tutti i giovani europei che aiutano i profughi ucraini.

Obama segnala per l’Italia il vicesindaco di Isernia così:

“Mentre la guerra in Ucraina si intensifica, le persone di tutto il mondo stanno prendendo provvedimenti per sostenere coloro che sono stati colpiti.

Siamo ispirati dal coraggio che così tanti stanno mostrando in questo periodo buio, in difesa della democrazia e a nome delle loro comunità. I leader della nostra rete e le persone, le organizzazioni e le aziende di tutto il mondo si sono fatti avanti per sostenere coloro che si trovano in Ucraina e in tutta la regione. Di seguito una selezione di storie che incarnano i personaggi e l’umanità rivelati durante questa crisi. Speriamo che tu trovi ispirazione in questo lavoro”.