Ucraina, anche il centro sinistra di Termoli presenta ordine del giorno urgente

I consiglieri Pd e Vota per te, il giorno successivo all’attacco dell’Ucraina da parte di Putin, con un ordine del giorno impegnano il Consiglio comunale di Termoli a far sentire al popolo ucraino la reazione e la solidarietà dei cittadini italiani, condannando da un punto di vista morale e politico Putin e le sue azioni di guerra.

Mettendo in campo ogni possibile mobilitazione contro l’aggressione russa, per la pace e la garanzia del diritto internazionale, insieme alle altre istituzioni locali e con i cittadini che si oppongono al sopruso ed alla sfida portata alla democrazia e alla convivenza dei popoli.

Tutto il consiglio comunale chieda al Governo italiano, agli Stati membri e alle istituzioni dell’Unione Europea di impegnarsi in un’iniziativa di contrasto dell’aggressione assumendo le misure necessarie, entro la reazione della comunità internazionale che l’Onu deve garantire e con un ruolo attivo nelle alleanze difensive a partire dalla NATO, perché l’invasione sia fermata, l’Ucraina sia liberata e si possa tornare all’applicazione degli accordi di Minsk e al rispetto degli accordi di Helsinki, ribadendo il principio fondamentale dell’inviolabilità delle frontiere.Con una guerra che si sta combattendo in Europa, non distante da noi, i colori politici non devono prevalere l’uno sull’altro ma a unirsi nei colori della bandiera della pace.

ORDINE DEL GIORNO URGENTE CONTRO LA GUERRA IN UCRAINA

I sottoscritti Consiglieri Comunali facenti parte dei gruppi consiliari PD,VotaxTe

Premesso che nelle prime ore della mattinata di ieri 24 febbraio Putin, con un’azione cinica ed ingiustificata, ha deciso di attaccare l’Ucraina dando così inizio alla guerra e minacciando conseguenze mai viste nella storia per chiunque dovesse interferire con questa azione bellica.

Considerato che si condanna fermamente l’attacco russo all’UCRAINA, un attacco inaccettabile per tutti noi che siamo fondatori e figli di un’Europa animata dalla volontà di mantenere la pace tra i popoli.

Considerato altresi’ che le conseguenze di questa guerra saranno disastrose in termini di feriti e vite umane, con gravi ripercussioni su tutta l’economia mondiale.

Tutto quanto sopra premesso presentano il seguente ordine del giorno:

Il Consiglio Comunale di Termoli

esprime

la più ferma condanna per l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia e i bombardamenti delle città, avvenuti in spregio ad ogni regola del diritto internazionale per sottomettere uno stato sovrano, rifiutando ogni tentativo d’intesa negoziale e minando la pace e la stabilità dell’Europa

E chiede

al Governo italiano, agli Stati membri e alle istituzioni dell’Unione Europea di impegnarsi in un’iniziativa di contrasto dell’aggressione assumendo le misure necessarie, entro la reazione della comunità internazionale che l’Onu deve garantire e con un ruolo attivo nelle alleanze difensive a partire dalla NATO, perché l’invasione sia fermata, l’Ucraina sia liberata e si possa tornare all’applicazione degli accordi di Minsk e al rispetto degli accordi di Helsinki, ribadendo il principio fondamentale dell’inviolabilità delle frontiere.

Il Consiglio Comunale di Termoli

Si impegna

a far sentire al popolo ucraino la reazione e la solidarietà dei cittadini italiani e la più forte condanna morale e politica di Putin e delle sue azioni di guerra;

a creare ogni possibile mobilitazione contro l’aggressione russa, per la pace e la garanzia del diritto internazionale in concorso con le altre istituzioni locali e con la società civile che si oppone al sopruso e alla sfida portata alla democrazia e alla convivenza dei popoli.

I consiglieri comunali

Manuela Vigilante

Oscar Daniele Scurti

Angelo Sbrocca

Andrea Casolino