Ucciso dal Covid “l’amico della porchetta” di Agnone

“Un dispiacere di molti alla notizia della scomparsa per il covid di Nicola D’Addario il commerciante che ogni sabato vendeva la sua squisita porchetta al mercato di Agnone – scrive il collega Vittorio Labanca – veniva da San San Salvo con l’attività portata avanti insieme ai suoi fratelli. Per molti un appuntamento fisso del fine settimana con Nicola che si sentiva un po’ di Agnone, come spesso diceva, visto che frequentava da decenni il centro altomolisano.

Una porchetta squisita al punto di dover mettere un distributore di biglietti numerati per non creare confusione fra gli acquirenti ed un modo anche per non creare assembramenti davanti al suo furgoncino, che sprigionava un profumo per tutta la piazza.

Sentimenti di cordoglio dalla comunità Agnonese per chi per tanti era diventato “l’amico della porchetta”.