Ucciso a fucilate un lupo nel Parco Nazionale Lazio, Abruzzo e Molise

Un lupo maschio adulto è stato trovato morto dai ranger del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, probabilmente ucciso a colpi d’arma da fuoco. L’animale era all’imbocco di un sentiero. Nel territorio di Villetta Barrea, ai confini con il Molise. Secondo una prima analisi esterna effettuata dal veterinario del Parco, il dottor Leonardo Gentile, il lupo sembrerebbe essere stato raggiunto da colpi d’arma da fuoco. La carcassa dell’animale è stata posta sotto sotto sequestro e inviata alla sezione di Avezzano dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale per l’Abruzzo e il Molise, per l’accertamento definitivo delle cause della morte, mentre gli atti relativi al rinvenimento sono stati trasmessi alla Procura della Repubblica di Sulmona. “Se dovesse essere confermata la morte per colpi di arma da fuoco sarebbe un fatto gravissimo che non accadeva da moltissimi anni e che ovviamente va condannato in tutta la sua gravità”, ha detto il direttore del Parco, il molisano Luciano Sammarone. “Ad aggravare il tutto c’è la considerazione che l’episodio si è verificato in un territorio in cui non ci sono conflitti tra allevatori e grandi carnivori, dove vengono indennizzati danni da qualunque tipo di fauna e dove può essere considerato molto buono anche il rapporto col mondo venatorio. Quindi – ha concluso Sammarone – non resta che pensare ad un gesto scellerato e fuorilegge, ma isolato, di una persona, che però non deve trovare riparo nelle pieghe di un territorio sano, che invece, con gli animali selvatici, convive e anzi ne ha fatto un punto di forza per lo sviluppo economico e sociale”.