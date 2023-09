Uccisione orsa Amarena, Ricci: «La Provincia di Isernia sarà parte civile»

Accogliendo la sollecitazione di Domenico Di Baggio, Alfredo Ricci decide che la Provincia sarà parte civile nel processo:

“Nel Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, gli orsi non sono chiamati con un numero, hanno nomi propri perché sono parte della natura incontaminata e parte di noi”. Questa frase pronunciata da una guardia del Pnalm è l’emblema del dolore che ha colpito chi vive il nostro territorio.

L’uccisione dell’orsa Amarena non può e non deve trovare giustificazioni, occorre una condanna esemplare e lo dico con ancora viva negli occhi la violenza subita dal nostro Monte Santa Croce.

Basta, non si può sempre giustificare: viviamo in uno Stato di diritto e come tale abbiamo dei doveri, anche nei confronti della terra che ci ospita. Questo misfatto va punito e per questo, quando si arriverà al processo, la Provincia di Isernia si costituirà parte civile”.