“Uccisione del maiale”, prorogato il divieto, ma i sindaci possono autorizzare a determinate condizioni

Il presidente della Regione Molise, Donato Toma, ha emanato una nuova ordinanza avente ad oggetto ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. In particolare, è ulteriormente prorogata, fino al 14 febbraio 2021, l’efficacia delle disposizioni riguardanti trasporto pubblico, mobilità intraregionale, assembramento in particolari luoghi pubblici, nonché della disposizione riguardante il divieto di macellare animali suini a domicilio.

Tuttavia, in deroga a quest’ultima, è data facoltà ai sindaci di autorizzare la macellazione domiciliare di animali suini, previo accertamento della compatibilità dello svolgimento della suddetta attività con l’andamento della situazione epidemiologica, impartendo specifiche disposizioni atte ad assicurare il distanziamento interpersonale ed eventuali assembramenti.