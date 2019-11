Uccise madre e figlia a Ferrazzano: una fiction su Angelo Izzo

La serie tv basata sul massacro del Circeo

Sarà trasmessa il prossimo anno la serie tv riguardante Angelo Izzo, noto alle cronache molisane per il massacro di Ferrazzano. Il 28 aprile del 2005 Izzo uccise Maria Carmela e Valentina Maiorano, all’epoca sotto protezione a Ferrazzano (in provincia di Campobasso) e rispettivamente moglie e figlia di Giovanni Maiorano, ex affiliato (poi pentito) della Sacra corona unita, che Izzo conobbe in carcere. Izzo, in quell’occasione, fu condannato all’ergastolo. La serie tv invece riguarderà il massacro del Circeo. Prima di uccidere in Molise infatti Izzo, il 29 settembre 1975, insieme ad Andrea Ghira e Gianni Guido invitò al Circeo due ragazze, Donatella Colasanti e Rosaria Lopez: le ragazze furono violentate, drogate, seviziate e massacrate per un totale di 35 ore. La Lopez fu infine portata nel bagno del primo piano della villa, dove fu picchiata e annegata nella vasca da bagno, mentre la Colasanti fu quasi strangolata con una cintura e picchiata selvaggiamente. Le due vittime (credute morte entrambe dai tre aggressori) furono poi nascoste nel bagagliaio dell’auto del padre di Guido. I tre parcheggiarono in viale Pola e si recarono a cenare. I lamenti della Colasanti, sopravvissuta alle violenze, attirarono l’attenzione di un metronotte, che diede l’allarme. Izzo e Guido furono arrestati entro poche ore, mentre Ghira si diede alla latitanza. Il 29 luglio 1976 tutti e tre furono condannati in primo grado all’ergastolo. La condanna fu confermata anche nei successivi gradi di giudizio per Izzo, mentre a Guido e Ghira, condannato in contumacia, furono riconosciute le attenuanti generiche in appello, riducendo così la pena a 30 anni di carcere.