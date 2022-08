Uccise madre e figlia a Ferrazzano, una fiction su Angelo Izzo in onda su Rai1 ad inizio 2023

Il 28 aprile del 2005 nel paese in provincia di Campobasso l’atroce delitto. La serie prodotta da Catteleya riguarderà la vicenda del massacro del Circeo: 6 puntate da 50 minuti

Diventa una serie tv la terribile vicenda del massacro del Circeo:

sei puntate (tre episodi divisi in due parti) in onda su Rai1 a inizio 2023

Settembre 1975, Donatella Colasanti e Rosaria Lopez sequestrate e violentate da Gianni Guido, Angelo Izzo e Andrea Ghira nella villa di proprietà della famiglia Ghira.

La serie è prodotta da Cattleya con Vis in collaborazione con Rai Fiction e Paramount+ Italia, è composta da 6 episodi da 50 minuti e scritta da Flaminia Gressi, Viola Rispoli e Lisa Nur Sultan. La regia è di Andrea Molaioli, già autore di Suburra, Bella da morire, Fedeltà.

Andre Ghira, Gianni Guido e Angelo Izzo, i mostri del Circeo.

Quest’ultimo noto alle cronache molisane per il massacro di Ferrazzano

Il 28 aprile del 2005 Izzo uccise Maria Carmela e Valentina Maiorano, all’epoca sotto protezione a Ferrazzano (in provincia di Campobasso) e rispettivamente moglie e figlia di Giovanni Maiorano, ex affiliato (poi pentito) della Sacra corona unita, che Izzo conobbe in carcere. Izzo, in quell’occasione, fu condannato all’ergastolo.

Il Circeo è il promontorio dove i romani hanno la casa al mare. È il 29 settembre del 1975. Tre ventenni della “Roma bene” invitano in una di quelle ville Rosaria (l’attrice Adalgisa Manfrida) e Donatella (Ambrosia Caldarelli). “C’è una festa da un amico al mare, venite?” chiedono i tre. Ma non c’è nessuna festa, nessun amico. Ci sono, invece, due giorni di violenze e torture. La mattina del primo ottobre i giornali, le televisioni, le radio aprono tutti con la stessa notizia: in un bagagliaio di un’auto in viale Pola a Roma sono state trovate due ragazze, nude, abbracciate, martoriate. Una, Rosaria, è morta, l’altra, Donatella, è sopravvissuta.

La vicenda scuote il Paese. Il processo che ne segue viene raccontato quotidianamente da tutti i giornali nazionali. Donne da ogni angolo del Paese si presentano al tribunale di Latina per sostenere Donatella e assicurarsi che gli assassini siano condannati all’ergastolo. Donatella Colasanti diventa un simbolo del movimento femminista. In gioco non c’è solo il desiderio di farla pagare ai suoi aguzzini, agli assassini di Rosaria, ma anche i diritti di tutte le donne. Va cambiata la mentalità di un Paese in cui lo stupro non è considerato un crimine contro la persona, ma un’offesa alla pubblica morale.

Nella serie, a difendere Donatella c’è Teresa Capogrossi – un personaggio di fantasia interpretato da Greta Scarano – la giovane e ambiziosa avvocata che lavora prima per Fausto Tarsitano (personaggio realmente esistito interpretato da Enrico Ianniello), noto avvocato legato al Pci, e poi per Tina Lagostena Bassi (Pia Lanciotti), l’”avvocato delle donne”, impegnata per la riforma della legge sulla violenza sessuale.

Teresa è una donna idealista e appassionata con un forte desiderio di giustizia che si prenderà cura di Donatella Colasanti dimostrando che il processo si può vincere e la legge si può cambiare. Un lungo e doloroso percorso duante il quale le due donne impareranno molto l’una dall’altra, in una ricerca costante della propria identità e del proprio ruolo nel mondo.