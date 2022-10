Uccise madre e figlia a Ferrazzano, in onda la fiction su Angelo Izzo

Il 28 aprile del 2005 nel paese in provincia di Campobasso l’atroce delitto. La serie disponibile su Paramount+ riguarda la vicenda del massacro del Circeo: 6 puntate da 50 minuti

E’ diventata una serie tv la terribile vicenda del massacro del Circeo.

Sei puntate disponibili da qualche giorno sulla nuova piattaforma streaming Paramount+.

Settembre 1975, Donatella Colasanti e Rosaria Lopez sequestrate e violentate da Gianni Guido, Angelo Izzo e Andrea Ghira nella villa di proprietà della famiglia Ghira.

Co-prodotta da Rai Fiction, la serie mette in scena uno tra i fatti di cronaca più tristemente celebri della storia italiana che, nel lontano 1975, ha scosso l’opinione pubblica del nostro paese. La strage del Circeo, in cui due giovani ragazze sono state rapite e brutalmente violentate fino alla morte, rivive in una serie tv di buona fattura e che, oltre all’efferatezza del crimine in sé, si focalizza sul primo processo mediatico e sulle implicazioni morali e politiche dell’epoca.

Andre Ghira, Gianni Guido e Angelo Izzo, i mostri del Circeo.

Quest’ultimo noto alle cronache molisane per il massacro di Ferrazzano

Il 28 aprile del 2005 Izzo uccise Maria Carmela e Valentina Maiorano, all’epoca sotto protezione a Ferrazzano (in provincia di Campobasso) e rispettivamente moglie e figlia di Giovanni Maiorano, ex affiliato (poi pentito) della Sacra corona unita, che Izzo conobbe in carcere. Izzo, in quell’occasione, fu condannato all’ergastolo.