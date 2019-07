Uccio De Santis a Petrella: «Mi sento a casa mia»

Uccio De Santis, comico, artista e barzellettiere diventato famoso con la compagnia del “Mudu'”, torna in Molise e fa tappa a Petrella Tifernina, a pochi chilometri da Campobasso, per lo spettacolo serale organizzato dal comitato festa “San Giorgio Martire-Madonna del Carmine”. «La mia comicità è far ridere con semplicità – ha detto – e qui nel Molise mi sento come a casa mia».