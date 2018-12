Vigilia di Natale amara per alcuni cittadini del Quartiere Cep di Campobasso che invece di prendere parte al tradizionale cenone, hanno dovuto fare i conti con una sorpresa sicuramente poco gradita. Le loro auto sono state semidistrutte da un pirata della strada che poi è stato individuato ed è risultato positivo alcol test. Intorno alle 21.30 del 24 dicembre, un 30enne extracomunitario, con regolare permesso di soggiorno, ha sbandato con la propria autovettura in via Gramsci, subito dopo l’Ufficio Postale della zona, ed ha impattato violentemente contro tre autovetture. Nonostante il forte impatto, è riuscito a darsi alla fuga. I cittadini della zona si sono accorti dell’accaduto ed hanno immediatamente allertato le forze dell’ordine che si sono recate in zona raccogliendo le testimonianze dei presenti. Come si evince dalle foto e dal video, le auto parcheggiate hanno subito gravi danni. Il ragazzo è stato trovato qualche ora più tardi in località Matrice: con la sua auto era al cento della carreggiata e per questo un passante ha allertato le forze dell’ordine. L’uomo aveva accusato un malore e per tale ragione sono stati chiamati i sanitari che lo hanno trasportato al Cardarelli. Il suo tasso alcolemico, dopo gli accertamenti di rito, è risultato essere pari a 2,8 (due volte e mezzo in più del consentito). Il ragazzo dovrebbe essere residente a Montagano.