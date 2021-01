Ubriaco sale su una Panda scambiandola per la sua auto e parte per l’Abruzzo

Lo hanno fermato a Villa Santa Maria, in Abruzzo, i Carabinieri di Atessa. Era ubriaco e alla guida di una Panda nera, identica alla sua, che aveva parcheggiato davanti ad un supermercato di Agnone. Protagonista della singolare vicenda un signore di Villa Santa Maria, arrivato ad Agnone sulla sua Panda per fare la spesa al supermercato. Complice qualche bicchiere di troppo, uscito dal negozio, si era messo alla guida di una Panda, identica alla sua, parcheggiata anch’essa davanti al supermercato, con le chiavi inserite nel cruscotto. Peccato per lui che l’auto in questione fosse di una donna, anche lei impegnata a fare spesa. Avvertiti i Carabinieri, l’uomo è stato bloccato al suo arrivo a Villa Santa Maria e lì gli uomini dell’Arma gli hanno fatto capire che stava guidando un’altra Panda, non la sua. È stato denunciato per furto e guida in stato di ebrezza. Gli hanno anche ritirato la patente.