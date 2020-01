Ubriaco e senza patente alla guida, multa salatissima per un isernino

REDAZIONE

Senza soluzione di continuità i servizi preventivi di controllo del territorio del Comando Provinciale Carabinieri di Isernia mediante il coordinamento delle pattuglie sul territorio, per la vigilanza delle maggiori vie di comunicazione, finalizzati a garantire la “tranquillità” della collettività, prevenendo disordini per la “movida” del finesettimana, nonché la sicurezza della circolazione stradale, dislocando sul territorio circa 50 pattuglie. All’esito di tali attività è stato denunciato alla competente Autorità Giudiziaria un uomo di Isernia che è stato trovato alla guida di un’autovettura in evidente stato di ebbrezza e senza patente, perché mai conseguita. L’uomo è stato multato per un totale di € 5110 con conseguente fermo amministrativo dell’autovettura.