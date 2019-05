Ubriaco dà in escandescenza nel bar, intervengono i Carabinieri

REDAZIONE

Intorno a mezzanotte della scorsa serata la situazione è tornata alla normalità all’interno di un bar dove, poco prima, un pregiudicato, in preda agli effetti per l’assunzione di alcool, era andato in escandescenza contro i proprietari dell’esercizio commerciale i quali, per timore di conseguenze, si erano barricati all’interno di una stanza del locale stesso in attesa dei Carabinieri. Giunti sul posto i militari dell’Arma hanno subito identificato il soggetto ripristinando la calma all’interno del bar spegnendo le intemperanze del pregiudicato e deferendolo all’A.G. per i reati di violenza privata e minaccia.