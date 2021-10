Ubriaco alla guida “carambola” su sei auto in sosta

Per il giovane è scattato il ritiro della patente e il fermo del veicolo

I Carabinieri della Stazione di Trivento, nella notte di domenica sono intervenuti in Via Iconicella, ove un giovanissimo, alla guida del proprio veicolo era carambolato su sei veicoli regolarmente parcheggiati in sosta a margine della strada. L’ausilio di un equipaggio dell’Aliquota Radiomobile, ha permesso di accertare, a seguito di prova con etilometro, un tasso di gran lunga superiore al consentito. Per il ragazzo, patentato da meno di un anno, è scattato immediato il ritiro di patente ed il fermo del veicolo, con la denuncia all’Autorità Giudiziaria di Campobasso, aggravata per l’orario notturno. Dal Comando Compagnia assicurano un rafforzamento del dispositivo di controllo del territorio, specie per i reati predatori, ma sottolineano – ancora una volta – come non si può prescindere dalle segnalazioni che giungono dai cittadini, ai quali è costante l’invito a chiamare il 112 anche solo per un semplice sospetto.