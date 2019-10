Fermato dalla polizia, per il ragazzo è scattato il ritiro della patente

Si è messo alla guida dopo aver alzato il gomito e, in piena notte, nella centralissima via Mazzini, ha tamponato diverse auto in sosta. Protagonista della vicenda un ragazzo di un paese alle porte di Campobasso. Il giovane, dopo aver bevuto oltre i limiti consentiti dalla legge, si è messo al volante della sua auto e si è diretto lungo via Mazzini: per cause in corso di accertamento ha perso il controllo della vettura e ha tamponato altre auto che si trovavano in sosta lungo la strada. Probabilmente alcuni cittadini hanno allertato le forze dell’ordine e così, poco dopo, il ragazzo è stato raggiunto da una pattuglia della Polizia Stradale. Per il ragazzo è scattato il ritiro della patente.