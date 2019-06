Ubriachi al volante, due denunce

Nel corso dei servizi di prevenzione finalizzati al contrasto dell’abuso di sostanze alcooliche, i Carabinieri della Compagnia di Isernia hanno denunciato alla magistratura due persone, di cui una di origine extracomunitaria, perché sorprese alla guida dei propri autoveicoli in stato di alterazione psico-fisica dovuta all’assunzione di sostanze alcooliche, di molto superiore a quanto stabilito dalla vigente normativa.

Nel corso del controllo sono state ritirate anche le rispettive patenti di guida con affidamento delle autovetture a soggetti terzi. I Carabinieri del Comando Provinciale di Isernia attuano costantemente servizi di Istituto per la prevenzione dall’abuso di sostanze alcooliche, garantendo gli standars di sicurezza per i cittadini che ogni giorno sono in viaggio sulle strade per lavoro o a diporto.