Ubriaca alla guida finisce contro il guardrail e rifiuta l’alcoltest, denunciata

CAMPOBASSO

Nel corso dei servizi di prevenzione e repressione dei reati disposti dal Questore di Campobasso, nell’ambito dell’operazione “Estate Sicura”, al fine di contrastare le fenomenologie criminali durante il periodo estivo, il personale della Squadra Volante ha denunciato a piede libero una donna di 56 anni che era alla guida della sua autovettura in evidente stato di ebrezza. La conducente era stata notata da alcuni cittadini sulla tangenziale est, mentre procedeva a “zig zag” lungo la carreggiata. Giunta, pertanto, la segnalazione al 113, gli agenti sono intervenuti riuscendo ad individuare immediatamente la donna che nel frattempo aveva continuato la propria corsa urtando contro il guardrail proseguendo in contrada Mascione, direzione Gildone, dove è stata raggiunta dagli uomini della Squadra Volante. Nonostante gli agenti le avevano intimato di fermarsi attraverso segnali luminosi e sonori, la 56enne ha proseguito la marcia fermandosi solo dopo aver percorso alcuni chilometri, per poi inveire contro gli agenti. La donna, inoltre, ha rifiutato di sottoporsi all’alcoltest e gli agenti non potendone accertare il tasso di ebbrezza l’hanno denunciata all’Autorità Giudiziaria competente avendo rifiutato l’accertamento in questione, per il quale è prevista la stessa pena applicata in caso di tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro. Gli agenti hanno, inoltre, provveduto al sequestro amministrativo del veicolo nonché al ritiro della carta di circolazione e della patente di guida.