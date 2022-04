“UAUA’_Spedino canta Cirese”, appuntamento al 1 maggio

Prende il via domenica 1 maggio alle ore 20,30, con lo spettacolo musicale “UAUA’_Spedino canta Cirese”, il progetto voluto e sostenuto dal Comune di Fossalto per rendere omaggio ad uno dei personaggi più illustri del Molise, il poeta Eugenio Cirese.

Nel giorno più importante del calendario popolare fossaltese, con l’uscita della Pagliara Maje Maje che ritorna dopo due anni di assenza, hanno inizio le azioni previste dal progetto, realizzato da JustMO’, impresa culturale e creativa, in collaborazione con la Proloco “Eugenio Cirese” e cofinanziato dal Gal con il bando “Officine Sociali” – misura 19 del PSR Regione Molise: dal workshop finalizzato al recupero delle sonorità e del know how musicale della SCUPINA, strumento della tradizione musicale fossaltese legato all’uscita della Pagliara, al laboratorio sulle diversità botaniche locali e sui loro usi nella vita quotidiana, per chiudersi con un importante convegno sulla musica popolare molisana. Ruolo centrale nel progetto lo riveste il recupero e ri-arrangiamento del patrimonio musicale popolare del Molise nella produzione di Eugenio Cirese e nella ricerca di Alberto Mario Cirese svolto da Giuseppe Spedino Moffa e dai musicisti che lo affiancano. Questo importante lavoro di ricerca e riarrangiamento darà vita al concerto che si terrà il primo maggio a Fossalto e, registrato in studio, si trasformerà in un booklet in cui sarà raccolto il complesso mondo di Cirese, fatto di versi e suoni riletti dalla sensibilità e dal talento di Spedino e in un vinile.

Il titolo del progetto musicale, Uaua’, riprende una parola tratta da una poesia di Eugenio Cirese, “Spera de sole”, che rimanda al vociare di ragazzi in una giornata di tempesta: una parola onomatopeica, musicale e poetica insieme, che richiama a quell’idea di speranza e di futuro alla quale i promotori del progetto lavorano con fermezza e determinazione.