U’ Pizzichentò, festa grande a Castellino del Biferno: il programma

Tutto pronto a Castellino del Biferno che si appresta a festeggiare il caratteristico U’ Pizzichento’ e sagra delle Sagnitelle domenica 12 giugno. Evento che si tiene con il patrocinio del Comune e con l’organizzazione della Pro Loco e Aps Talita’ Kum. Questo il programma della festa

Ore 18.00

Preparazione degli altarini “Spùlch” in onore di Sant’Antonio di Padova e accensione dei fuochi per le principali vie del paese

Ore 20.00

Riunione dei partecipanti presso Piazza Municipio per la formazione delle piramidi umane

Ore 21.00

Degustazione delle tradizionali “Sègntèll cu càsc e òv” presso Largo Croce, preparate insieme al brodo bugiardo e accompagnate da vino locale

U’ Pizzichènto’ è una tradizione popolare le cui origini non sono conosciute, ma si presuppone che sia una tradizione profana, associata successivamente al Santo di Padova; consiste nella creazione di torri umane spontanee (non organizzate in precedenza) che sfilano per le vie del paese.

La tradizione vuole che a formare le torri siano generalmente tre cerchi di persone innalzati su tre livelli, realizzati dal circa 8 persone arcigne alla base, 4 persone al secondo livello abbastanza robuste da sorreggere le altre due che si posizionano al terzo livello.

Al centro delle torri si posizionano due persone che tengono in asse una pertica di legno (ornello) che è tenuta fermamente da due persone (dentro il cerchio), alta come il Pizzichènto’;cammina e ruota su se stessa come voler emulare il movimento terrestre intorno al sole, alla quale si attaccano i pizzicantari dei piani superiori per migliorare l’equilibrio della torre che ruota su se stessa, cammina e canta le classiche strofe del Pizzichèntò durante l’itinerario, facendo attenzione a non cadere.

Il Canto è per gruppi nel senso che il cerchio di base incita le persone dei cerchi superiori a mantenere l’equilibrio per “non cadere”(fare la botta) e successivamente i cerchi superiori incitano in cerchio di base a “non lasciare” la presa per evitare il rischio e “ la botta”, il crollo della torre.

Anche la gastronomia ha un ruolo importante nella festa; infatti, dopo la sfilata del PIZZICHE’NTO’ si può degustare il piatto tipico del paese, “sègntèlle c’ù càsce e ov ” ; il Comune di Castellino ha programmato l’attribuzione del marchio DE.CO sia per le sagnitelle, sia per il brodo bugiardo, sia per il Pizzichentò

Il piatto tipo è preparato rigorosamente a mano dai volontari, condito con il “brodo bugiardo”, chiamato cosi perchè contiene proteine, ma senza carne, ovvero provenienti dai vari tipi di formaggio locali e dalle uova con cui si impastano le migliaia di polpettine di cacio ed uova.