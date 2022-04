Twitter in mano a Elon Musk

di Marianna Meffe

Elon Musk, l’uomo più ricco del mondo, che secondo Forbes ha un patrimonio di 260 miliardi di dollari, ha alzato la posta, riuscendo a comprare Twitter per 44 miliardi.

Jeff Dorsey, il creatore di Twitter, ha commentato dicendo che si fida di Elon per “espandere la luce della conoscenza”.

Il multimiliardario ha infatti dichiarato come il suo intento sia più politico che economico: proteggere la libertà d’espressione nell’agorà pubblica di Twitter e incentivare il discorso collettivo.

Tuttavia, se gli introiti della piattaforma seguiranno le previsioni degli analisti, quello di Twitter non è un business particolarmente redditizio: se consideriamo che per l’acquisto Elon ha anche chiesto un prestito di 23 miliardi ( da ripagare con gli interessi), certamente non potrà tralasciare del tutto questo aspetto.

L’intento sociale dichiarato, quindi, si porta dietro anche un risvolto monetario: discussione significa maggiore afflusso di utenti e quindi maggiori introiti.

E come si genera maggiore discussione?

L’idea è di incentivare il dibattito online con un algoritmo open source, il cui funzionamento sarà sì visibile a tutti, ma che darà risalto agli utenti più attivi, scoraggiando i profili con molto seguito ma che creano poco contenuto.

Probabilmente l’algoritmo incentiverà le polemiche e, nell’ottica di una maggiore libertà di espressione, gli argomenti tabù saranno molti di meno.

Abbiamo già visto con Trump cosa può succedere quando l’accesso ai social è indiscriminato e ognuno può dire la propria senza controllo.

Anche se l’Europa ha avvertito Musk di dover rispettare le regole comunitarie, dopo tutto, ora, le regole del social le fa lui.

Staremo a vedere.