Tutto su Alessandro, Guardiola e Cudini

GENNARO VENTRESCA

La ruota che cigola ha bisogno di olio. Sotto forma di tre partite da recuperare. Che sono tante, ma non troppe se paragonate alle cinque che mancano alla Recanatese. Ha giocato tutte le sfide in calendario il Seregno, girone B della nostra serie. Direte: ma che c’entra il Seregno con la nostra storia? Bhè, in fondo avete ragione. Anche se, sotto sotto, dare una sbirciata alle altre squadre non è poi tempo perso. Specie se si ha modo di vedere come si sta comportando Danilo Alessandro, sino a pochi mesi fa indiscusso leader del Campobasso di Cudini, passato in estate al Seregno.

***

Vengo subito al fatto: Alessandro, domenica, si è vestito da ciclope e ha segnato tutte e quattro le reti con cui la sua squadra ha vinto sul campo del Real Calepina, piazzandosi in testa alla classifica. Confermando il suo immenso talento. In uno sport che condanna e disprezza i perdenti, Alessandro si è scelta un’altra squadra vincente. Dopo il Cesena e il Campobasso non ha badato al virus e ha puntato la sua auto verso la Brianza, per sistemarsi nella opulenta Seregno, dove ha firmato un contratto ricco di zeri e di bonus.

***

Non ho notizie sulle sue meches, poco conta se sia biondo o bruno, l’importante è che sappia giocare bene, segnando anche gol su gol. Stando alle notizie che corrono sul web e sui giornali Alessandro a 34 anni resta ancora una stella della categoria. Da noi, sul principio ha avuto un po’ di sfortuna sulle spalle per la ruggine che si era infilata nei muscoli. Ma appena è spuntato il sole di primavera si è messo a dare lezione di calcio, regalandoci giocate di rara bellezza. Un paio starebbero bene in qualsiasi sigla televisiva.

***

Scrivo (bene) di Alessandro, senza mancare di rispetto a Vittorio Esposito che, pur con caratteristiche diverse, occupa lo stesso ruolo del suo predecessore, anche nel cuore dei tifosi. Che lo hanno elevato a loro beniamino. Rispetto al nostro corregionale Alessandro ha saputo gestirsi meglio anche quando ha dovuto mettere nero su bianco. Ha pensato: più in alto si va e più si rischia. Per questo ha preferito la D alla C. Dove, paradossalmente, ha avuto modo di guadagnare meglio ed essere il numero uno. Il cocco, a cominciare dai giornalisti che, facendo le dovute proporzioni, lo hanno avvicinato all’inavvicinabile Guido Biondi.

***

Mi sia consentito scrivere poche righe su Guardiola per i suoi 50 anni. Festeggiati con uno scoppiettante 4-0 del City contro il Crystal Palace. Pep resta il più grande allenatore di sempre, meglio di Cruijff e di Sacchi, anche se ha rubato qualcosa all’uno e all’altro. Mi ha colpito, tra l’altro, sapere che il tecnico spagnolo ha affinato le sue idee imparando a giocare a scacchi, un gioco in cui vince chi conosce il maggior numero di giocate a memoria. Siccome il campo è diventata una scacchiera e le partite si vincono spesso grazie alle mosse in corsa.

***

Si dirà che Pep ha vinto poco pur avendo a disposizione autentiche armate, non solo nella sua patria, ma anche in Germania e Inghilterra. In compenso la sua filosofia applicata ai calci d’angolo è diventata materia di studio in tutto il mondo. Se crede, il nostro onesto e silenzioso Cudini può ispirarsi a Guardiola per qualche cambiamento in itinere. In caso contrario faccia come gli pare. L’essenziale che ci porti in Lega Pro con i metodi che ritiene più idonei.