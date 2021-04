Tutto sarebbe iniziato oggi, ma anche quest’anno sono solo ad ammirare i Misteri nudi, con gli occhi lucidi

GIOVANNI TEBERINO

E come ogni anno tutto iniziava così, ma per il secondo anno non è così, e in questi giorni, è ancor più triste.

Beh oggi, 10 aprile 2021, come tradizione voleva, il sabato dopo Pasqua, ci saremmo dovuti trovare con tutti gli amici dell’Associazione, al Museo dei Misteri. Purtroppo anche quest’anno, il Museo è fermo e silenzioso. Tutto questo è colpa di una “Corona”, che non è quella dell’Assunta, né quella della Maddalena e nemmeno quella dell’Immacolata Concezione, ma una “corona-virus” che sta mettendo in ginocchio tutta l’Italia e il mondo intero. Oggi giustamente si pensa e ci si preoccupa di quarantena, di numeri di persone contagiate, di lavoro, di zone rosse, arancioni e gialle, di ondate e varianti, di un vaccino che chissà quando verrà fatto a tutti, e non può mancare il ricordo alle persone e ai tanti amici che in solitudine ci hanno lasciato.

Il Museo è silenzioso, tutto è fermo da oltre un anno, le “strutture” spoglie aspettano i bambini nei seggiolini e sentirne la gioia e l’emozione dei piccoli protagonisti.

Intanto, oggi tutto iniziava così, l’appuntamento era sempre alle 15.00, tutti emozionati e pronti nella preparazione della prossima Processione. Mia sorella Antonietta e mia MAMMA Libera iniziavano con l’allestimento della sartoria, i lavaggi dei camici e dei costumi, poi c’era lo spostamento dei Misteri per poter effettuare le dovute revisioni e col pensiero già ai giorni successivi per tutto il lavoro che c’era da fare. Si vedeva negli occhi di tutti gli amici della “Grande Famiglia dei Misteri” l’orgoglio e l’amore per la propria tradizione, si respirava già aria di Corpus Domini. Oggi invece, per il secondo anno, mi ritrovo da solo al Museo con gli occhi più lucidi del solito, come mia madre, anche lei sola in un letto nel reparto di ortopedia al Cardarelli, perfino la foto di mio padre in alto sulla parete, sembra più triste, mi guarda come voglia dirmi qualcosa, “ Và tutt bbuonnu ce vò nu poc e pazienz’ pecchè l’anne che vé, tutti insiem, ema fa arescì le Musterie ”, invece sono solo, mi fanno compagnia insieme ai miei pensieri, i “ferri” degli Ingegni, freddi e silenziosi.

Mi osservano, aspettano che qualcuno li tocchi, li sposti o li sistemi come nel 2019, aspettano i bambini festanti e gioiosi di salirci sopra, aspettano il fabbro, il falegname, la sistemazione dei cuscini, delle cinte, delle bretelle, aspettano la festa.

Ma la festa non ci sarà neanche questo Corpus Domini, restano solo dei bei ricordi, ricordi che tornano indietro negli anni e alle passate sfilate, ma anche allo stop forzato dello scorso anno, mentre gli occhi si fanno lucidi. Il Museo resta silenzioso tra i “ferri nudi”, il 6 giugno, giorno del Corpus Domini, le nostre strade saranno vuote e silenziose senza i nostri Misteri. Anche il 2021 passerà nudo, mancherà il colore dell’abito più bello, il profumo del giorno di festa, il palloncino che volerà solitario nel cielo, godremo del silenzio, pensando al prossimo anno, quando tutto questo ritornerà e con la gioia di esserci. Sarà una giornata bellissima, speciale, unica e indimenticabile per tutti i campobassani e per la nostra città, tra gli applausi della gente, i sorrisi e la gioia dei bambini sui Misteri, tra la forza e il sudore dei portatori, al grido forte di “Scanétt Allért” e alle note della marcia del Mosè di Rossini.

Ma in questo particolare momento è importante portare un sorriso, un pò di leggerezza nelle nostre case, le cui parole come paura, preoccupazione, sofferenza, crisi, solitudine, inquietudine, pazienza, prendono spesso il sopravvento. A volte ci nascondiamo quando i nostri occhi diventano lucidi e i sorrisi son sempre di meno, si cerca di stare il più possibile con le persone a noi care, di andare avanti e pensare “positivo”, tutto questo fa fiorire in noi la speranza, la voglia di serenità, la voglia di normalità, che sono un bene di prima necessità, in questo tempo in cui la pandemia sembra rubarci tutto e tutti.

E così ricordiamo i tempi passati con semplicità e autenticità, mentre tutti aspettiamo un tempo migliore, un tempo che ci faccia sentire ancora il ritmo della gioia, si quella gioia che aspetta di esplodere da più di un anno, e presto tornerà a battere forte nei nostri cuori. Molto sta cambiano da un anno a questa parte, molti sono i ricordi che specialmente in questo periodo riaffiorano, ma la passione e l’amore per la città e per i Misteri è tanta e non morirà mai.

Oggi, senza il corona virus, tutto iniziava così, ma per il secondo anno consecutivo non è così, e in questi particolari giorni è ancor più triste.