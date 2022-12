Tutto pronto per l’ultimo grande evento del 2022 di “Palcoscenici”  con Patty Pravo nel suo tour ‘Minaccia bionda’￼

Un nuovo appuntamento con “Palcoscenici: il Molise è di scena”, cartellone curato dall’Assessorato regionale alla Cultura e Turismo insieme con la Fondazione Molise Cultura, per chiudere in bellezza il 2022. A calcare il palco dell’Auditorium Unità d’Italia di Isernia, mercoledì 28 dicembre alle 21, con un evento andato in poco tempo sold-out sarà una delle grandi artiste della musica leggera italiana: Patty Pravo. Con il suo tour “Minaccia Bionda” la cantante si racconterà in uno spettacolo da non perdere, fatto di musica e parole. Un connubio per dare voce a una grande interprete che ha accompagnato, in tutti questi anni, intere generazioni. Attraverso il suo inconfondibile stile porterà sul palco aneddoti, ricordi ma anche video – tra i quali alcuni inediti – accompagnata dalla voce narrante del regista e conduttore

televisivo Pino Strabioli. Un repertorio di numerosi brani: da quelli che hanno fatto la storia della musica italiana a quelli meno conosciuti, ricercati e sperimentati. Tutti gli spettacoli del cartellone “Palcoscenici: il Molise è di scena” sono stati voluti e portati avanti dall’Assessore alla Cultura e Turismo Vincenzo Cotugno con la finalità di valorizzare il Molise, in collaborazione con la fondazione Molise Cultura, e dare lustro al patrimonio culturale, musicale e paesaggistico che possiede il territorio portando in Molise artisti nazionali ed internazionali.