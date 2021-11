Tutto pronto per l’apertura del ‘Lago incantato di Babbo Natale’

Un parco tematico natalizio a Castel San Vincenzo aperto dal 20 novembre 2021 al 6 gennaio 2022

La APS Vivi Molise presenta la prima edizione de Il Lago incantato di Babbo Natale, un parco tematico ricco di eventi dedicati ad adulti e bambini, in cui vivere un’esperienza magica e senza tempo.

Il Lago incantato di Babbo Natale prenderà vita tutti i fine settimana e nei giorni festivi a partire dal 20 novembre fino al 6 gennaio nella splendida cornice delle rive del lago di Castel San Vincenzo all’interno del Parco Turistico Oasi delle Mainarde nel Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, con lo sfondo delle Mainarde molisane.

LAGO DI CASTEL SAN VINCENZO. Il Lago incantato di Babbo Natale sarà un parco tematico natalizio in cui sarà riprodotta un’atmosfera magica e, grazie a un itinerario guidato, si potrà entrare in contatto con personaggi fantastici e vivere sorprendenti avventure, intrattenersi con attività ludico-educative e degustare prodotti enogastronomici locali.

L’intera area sarà infatti allestita per creare un universo dei sogni e poter respirare una serena atmosfera natalizia: si troveranno diverse aree tematiche come il Trono di Babbo Natale, l’ufficio postale di babbo Natale, il laboratorio degli Elfi, un maestoso albero di Natale decorato e luccicante, luminarie 3D dislocate in vari punti per riprodurre effetti visivi incredibili e realistici; spettacoli teatrali e musicali live. Inoltre, sarà allestita una pista di pattinaggio su ghiaccio sintetico.

Oltre a ciò, sarà riservata un’apposita area per i caratteristici mercatini di Natale e due tensostrutture riscaldate per ospitare i presenti e per la degustazione di prodotti enogastronomici locali, pietanze, bevande calde e dolci natalizi tipici del territorio.

Il tutto sarà animato da un ricco cast di attori, ballerini, figuranti in costume e dalla presenza dei musicisti più rappresentativi della tradizione natalizia del luogo, ovvero gli zampognari di Scapoli.

“L’obiettivo principale della proposta – spiega il presidente di Vivi Molise Alessandro Oliva – è quello di incrementare il numero di presenze nel nostro territorio in un periodo turistico di bassa stagione e di offrire alle famiglie e ai più piccini dei fine settimana ‘natalizi’ come spesso vediamo nel nord Europa ma in un comune molisano, Castel San Vincenzo (IS), molto piccolo in termini di abitanti (485 fonte ISTAT 2019) ma dalle grandi potenzialità turistiche già confermate e registrate nell’ultimo biennio.

È stato bello poter scegliere il lago come palcoscenico perché evoca sensazioni incredibili grazie allo scenario incantevole, appunto da favola. Porteremo elfi, attori, artigiani e artisti, proiezioni 3D e tanti espedienti teatrali come gli spettacoli di fuoco in riva al lago per far divertire e stupire i bambini e creare un paesaggio magico”.

L’evento, realizzato attraverso il bando di Turismo è Cultura, è rivolto in particolar modo a famiglie, coppie e gruppi di provenienza regionale o a chi vive nelle regioni limitrofe come l’Abruzzo, la Campania il Lazio. Per l’occasione, il Parco Turistico Oasi delle Mainarde ha predisposto il pacchetto Camper Service di Natale (per maggiori informazioni e prenotazioni www.oasidellemainarde.it o scrivere a: info@odm.camp).

LOCATION

LAGO DI CASTEL SAN VINCENZO / PARCO TURISTICO OASI DELLE MAINARDE

Il Parco Turistico Oasi delle Mainarde è un’area confinante con le sponde del lago di Castel San Vincenzo nell’omonimo comune in provincia di Isernia e incastonato nell’area di alto valore naturalistico delle Mainarde molisane nel Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, in una posizione panoramica e suggestiva con la catena montuosa delle Mainarde sul lato Sud-Ovest e frontale al borgo di Castel Vincenzo sul lato Nord-Est.

Il Parco, collocato ad un’altezza di 700 m s.l.m., oltre ad essere una meta desiderata per il pic-nic e il relax in virtù dei suoi circa 5 ettari di prato e conifere, ha tra le sue disponibilità un ristorante con 150 posti a sedere in cui degustare pietanze tipiche della Valle del Volturno come la ricetta originale del raviolo alla scapolese fatto da mani di Scapoli, gli orapi e le trote di lago al cartoccio in carta fata, un bar e un parcheggio interno per circa 50 autovetture.

Il parco è totalmente recintato e attrezzato per il campeggio di turisti muniti di mezzi autonomi di pernottamento, quali tende, camper e caravan e questi ultimi possono utilizzare il servizio di carico e scarico acque nere e grigie.

INFO E PRENOTAZIONI

IL LAGO INCANTATO DI BABBO NATALE

Dal 20 novembre 2021 al 6 gennaio 2022, il sabato e la domenica. Le giornate extra oltre ai fine settimana, saranno il l’8, il 22, il 23 e il 24 dicembre (il 24 fino alle 18:00) e il 25 chiusi. Il primo, il 5 e 6 gennaio aperti tutta la giornata.

Parco Turistico Oasi delle Mainarde

Str. Circumlago, 86071, Castel San Vincenzo (IS)

ORARI: dalle ore 10.00 alle ore 20.00

BIGLIETTO

ADULTI: 10 EURO; BAMBINI DA 100 CM A 140 CM: 5 EURO

OMAGGIO PER: BAMBINI FINO A UN 1 METRO D’ALTEZZA, DISABILI GRAVI E ACCOMPAGNATORI, OTTANTENNI

È possibile acquistare i biglietti direttamente sulla piattaforma livetickets al sito www.liveticket.it/lagodibabbonatale

Per i dettagli e maggiori informazioni sul Lago incantato di Babbo Natale scrivere all’indirizzo email: info@lagodibabbonatale.it; apsvivimolise@gmail.com o visitare il sito www.lagodibabbonatale.itanche per le strutture convenzionate.