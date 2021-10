Tutto pronto per la prima edizione della Granfondo Mtb “Atene del Sannio – Città di Agnone”

Agnone è pronta ad ospitare la prima edizione della Granfondo MTB “Atene del Sannio – Città di Agnone”, una competizione agonistica che vedrà tantissimi atleti sfidarsi in sella alle loro mountain bike. L’evento, che si terrà nella cittadina agnonese il 10 ottobre prossimo alle ore 9:30 con partenza presso Piazza Giovanni Paolo II, è nato dalla collaborazione tra la squadra “Molise Cycling Team ASD” e il Comune di Agnone per dare vita ad un modello di promozione turistica outdoor coinvolgente e divertente. La Granfondo si snoderà lungo 42 chilometri di percorso costituito da diverse salite, tratti di sterrato e single track che affacceranno su paesaggi mozzafiato. Un’immersione completa nella natura, dentro il polmone verde dell’Alto Molise, tra boschi e montagne. Nel corso della competizione, i partecipanti avranno modo di mettere in mostra le proprie capacità affrontando un dislivello complessivo pari a 1309 metri. La gara, riconosciuta dalla Federazione Ciclistica Italiana, è il primo tassello di un percorso condiviso tra l’Amministrazione comunale e la “Molise Cycling Team ASD” che vedrà nella prossima edizione una manifestazione estesa a due giorni con eventi riservati alle famiglie e agli amatori per favorire sempre di più l’adesione ad un movimento, quello del ciclismo, che rappresenta un elemento chiave anche per il turismo sostenibile in Alto Molise.

L’Atene del Sannio, oltre ad essere palcoscenico dell’iniziativa, sarà protagonista, tramite la sua cultura e le sue tradizioni, anche nel ricco pacco gara consegnato ai primi 100 iscritti con una campanella dedicata alla competizione realizzata dalla Pontificia Fonderia “Marinelli”.

“Siamo soddisfatti che la prima edizione della Granfondo MTB di Agnone diventi realtà. Tale competizione rientra nel piano dell’Amministrazione comunale di programmare eventi destagionalizzati per promuovere al meglio e costantemente la nostra cittadina.” – ha dichiarato il Sindaco di Agnone, Daniele Saia – “Il percorso di 42 chilometri partirà da Piazza Giovanni Paolo II per poi snodarsi in un tratto cittadino, fino ad attraversare vari tratti nei boschi tra salite impervie e discese tecniche nel meraviglioso scenario del verde altomolisano.”. “Il Covid ci ha portato negli ultimi mesi a riscoprire le bellezze della natura della nostra Regione e riscoprire diverse forme di attività sportiva” – ha spiegato Raffaele Fallone, Presidente di “Molise Cycling Team ASD” – “In tal senso, le escursioni in mountain bike e in bici fatte nel nostro territorio rappresentano un ottimo modello per conoscere borghi, natura e tradizioni di queste terre. Un’opportunità per accrescere ancora di più il valore del cicloturismo in Molise.” “È importante sottolineare come l’80% degli iscritti alla gara, ad oggi, provenga da fuori Regione.” – ha dichiarato l’ingegnere e coordinatore tecnico di gara Luca Di Domenico – “L’obiettivo della promozione turistica è stato quindi pienamente centrato”. “La realizzazione della Granfondo è stata ampiamente condivisa dagli atleti, dagli appassionati e dai cittadini del territorio. C’è stata una grande risposta anche dalle tante associazioni locali e dalle aziende che hanno collaborato e contribuito alla riuscita dell’iniziativa. – ha spiegato Giovanni Labbate, dello staff del Sindaco di Agnone – Grande coesione tra l’ASD Molise Cycling Team e tutti i volontari del gruppo agnonese nella preparazione del percorso. La dimostrazione che l’unione fa veramente la forza nell’elaborazione di un evento”.

Si profila, quindi, una competizione imperdibile per tutti gli appassionati di mountain bike. Inoltre, anche i possessori di e-bike potranno divertirsi sul percorso predisposto. Infatti, registrandosi, potranno partecipare ad un evento non competitivo lungo i 42 km del tracciato di gara. Le iscrizioni sono ancora aperte e lo saranno fino al 7 ottobre prossimo, per partecipare basta seguire le indicazioni presenti al seguente link: https://bit.ly/2XjwOLS

Con la gara di Agnone, la “Molise Cycling Team” segna un primo importante traguardo nel programma associativo che prevede la promozione di eventi e momenti di aggregazione per favorire l’adesione al mondo del ciclismo da parte di appassionati di ogni età e genere.

La giovane società sportiva, fondata nel 2020, conta 70 iscritti sia nella specialità delle bici da strada che delle mountain bike ed ha partecipato nell’ultimo anno, con i suoi atleti, a numerose competizioni e trofei anche fuori regione ottenendo le prime importanti soddisfazioni.

Obiettivo del prossimo anno per l’ASD, insieme alla seconda edizione della Granfondo di Agnone, è quello di organizzare eventi e momenti associativi dedicati ai più giovani ed ai ragazzi avvicinandoli così ad uno sport che è anche una scuola di vita.