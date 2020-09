Tutto pronto per la nona edizione del Simposio Ripa

Nona edizione consecutiva del Simposio di Ripa, un evento culturale improntato sulla tutela, valorizzazione e promozione del territorio. «Quest’anno il focus è rivolto al senso di comunità e alla necessità di fare rete affinché la nostra regione, che sembra contraddistinta da un inspiegabile limite invalicabile “OFF LIMITS?”, possa superare i propri limiti culturali e finalmente diventare un luogo da visitare. Una tre giorni di incontri, confronti, ospiti speciali, musica, cinema, buon cibo e vino a km zero rispettando tutte le direttive ministeriali anti-covid.L’evento di questo anno dal titolo “Off limits?” giunto alla sua nona edizione consecutiva e che si svolgerà il 25/26/27 settembre prossimo avrà come ospite speciale Rosario Esposito La Rossa della Marotta&Cafiero editori di Melito di Napoli e come tema centrale “il senso di comunità oggi”. Location dell’edizione l’ala nobile del Palazzo Marchesale di Ripalimosani con il suo adiacente giardino pensile, vigneti e colline. Il Simposio Ripa nasce nel settembre del 2012 nel Palazzo Marchesale di Ripalimosani con l’intento di tutelare, valorizzare e promuovere le bellezze storico-artistiche del paese coinvolgendo attivamente le nuove generazioni. Gli ideatori, Gianni Manusacchio e Catia Mitri, dopo gli ottimi risultati di presenze ed interesse della prima edizione, decidono di far diventare il Simposio Ripa un appuntamento fisso annuale per stimolare le coscienze, ri-appropriarsi delle radici storiche, religiose, artistiche ed enogastronomiche in modo da creare sinergie tra coloro che intendono promuovere e valorizzare concretamente le bellezze del territorio molisano. Infatti dal 2012 ad oggi il progetto culturale ha visto nascere collaborazioni e rapporti di lavoro tra i partecipanti creando in questo modo anche una micro economia. Negli otto anni consecutivi l’evento culturale ha visto crescere sia il numero delle presenze che l’interesse da parte di intellettuali, giornalisti, registi, attori, storici dell’arte, scrittori anche di fama nazionale come Domenico Iannacone, Daniela Terreri, Enzo Antonio Cicchino, Antonio Pascale i quali hanno sposato appieno l’intento del progetto. A supporto dell’evento patrocini di Legambiente Molise e Matese, Fai Campobasso, Istituto Italiano dei Castelli – Sez. Molise, Italia Nostra, Federazione Mandolinistica Italiana per citarne alcuni. Le giornate sono sempre animate da tavole rotonde informali su diversi temi, da degustazioni eno-gastronomiche e performance musicali e teatrali tutto made in Molise. Il Simposio Ripa è finanziato dagli ideatori con la complicità di privati illuminati che credono nella fondamentale importanza della cultura come chiave di svolta di un territorio, da un pubblico sensibile e attento. Il settore Cultura e Turismo riteniamo rappresenti una leva socio-economica importante in Molise, grazie alla ricchezza del suo patrimonio paesaggistico, storico, artistico e antropologico. Con le nostre attività stiamo da anni cercando di offrire situazioni di stimolo e crescita culturale indispensabili per le nuove generazioni e per l’offerta turistico-culturale. Nel marzo del 2018 Simposio Ripa è diventato una Associazione di Promozione Culturale e Sociale formata da giovani e giovanissimi di Ripalimosani e non solo proprio per rafforzare e dare una svolta a ciò che riteniamo da sempre la nostra mission».