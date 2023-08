Tutto pronto per la II^ edizione del ‘Rotae in Rock’

A Monteroduni non solo le band romane Giuda e kuTso ma anche tanto Molise

Domani, sabato 12 agosto, dalle ore 12:00 prenderà il via la II edizione del Rotae in Rock a Monteroduni. Il Castello Pignatelli ospiterà quella che si prospetta come una seconda edizione di altissimo livello con ospiti nazionali e locali.

Per i Giuda, la tappa di Monteroduni è stata inserita in un tour europeo che li vedrà esibirsi in Francia, Svizzera, Germania, oltre alle italiane Torino, Roma, Genova e Pisa.

I kuTso, che nel 2015 con il brano Elisa arrivarono al secondo posto tra le nuove proposte del festival di Sanremo, si esibiranno in formazione completa in quella che sarà l’unica tappa molisana del loro TATANKA TOUR 2023.

Oltre alle due band romane, il palco del Rotae in Rock vedrà esibirsi diversi artisti e gruppi locali, tra cui i Blind Ride (Campobasso), i Crystal Balls (Isernia e Castel di Sangro) e i monterodunesi Alza lo sguardo, Davide Schultz e Antonio Evangelista. Ed è notizia degli ultimi giorni l’inserimento nel palinsesto del duo “Le Malelingue” composto dagli artisti isernini Paolo Testa e Umberto Petrocelli.

Ad aprire i concerti saranno, invece, i ragazzi di Monteroduni della scuola di musica dell’associazione “G. De Giacomo” diretti dal maestro Paolo Zampogna.

Il programma della giornata: