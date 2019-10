Tutto pronto per la 24^ edizione del Rally del Molise

REDAZIONE

Iniziato ufficialmente il ”Molisia week-end” che ha aperto le scene (e non solo) dell’equipaggio Iacampo-Coccia alla 24^ edizione del Rally del Molise.

Aperte le scene, e le porte dell’azienda Di Iorio Spa trasformata, per un pomeriggio, in campo di gara o quasi. Le due conduttrici, portacolori della Molise Racing, sotto lo sguardo divertito dei dipendenti dell’azienda della famiglia Di Iorio, unitamente a quello di appassionati, tifosi e curiosi, hanno testato, in assetto gara, la Peugeot 208 che da qualche mese le accompagna nel loro planning rallystico annuale. Test importante per la Iacampo in vista di due giorni fitti fitti di chilometri e prove speciali. Soddisfatta la famiglia Di Iorio, compatta e presente alla dimostrazione “in casa”. Da adesso si fa sul serio: appuntamento nel pomeriggio per la partenza ufficiale della manifestazione.