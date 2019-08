Tutto pronto per il Trofeo Ciclistico Oratino “Oscar Tutto Bici”

REDAZIONE

90 concorrenti in rappresentanza di 25 squadre. Ciclisti e societá provenienti da Lombardia, Liguria, Lazio, Marche, Abruzzo, Campania, Basilicata, Puglia e Sicilia. Il Trofeo Ciclistico Oratino “Oscar Tutto Bici”, valido anche come prima prova dell’XI Trittico del Molise, riservato alla categoria Allievi, domenica 4 agosto vivrá il suo atto conclusivo. Dopo le iniziative organizzate per celebrare i 40 anni di attivitá, una delle manifestazioni sportive più longeve della regione, ora la parola passa agli atleti. La partenza é prevista alle 15, da Corso Umberto. I partecipanti dovranno percorrere per 12 volte un circuito, durissimo, lungo poco più di 5 Km.

Anche quest’anno gli organizzatori si attendono grande battaglia. Confermando la bellezza e la qualitá di questa corsa. Una gara che ha dato grande visibilitá al Molise e che ha visto primeggiare ciclisti del calibro di Figueras, Di Luca, Appollonio, Di Cintio (arrivati poi al professionismo) ed altri che lo hanno sfiorato.