Tutto pronto per il Molise Pride: ecco gli ospiti della manifestazione

E’ quasi tutto pronto per la manifestazione Molise Pride, che si terrà a Campobasso il 27 luglio prossimo. Lo annuncia in una nota l’Arcigay Molise. Numerosi saranno gli ospiti che quest’anno saranno presenti alla manifestazione.

Tra i testimonial dell’evento – si specifica nella nota – ci saranno:

– Pietro Turano, giovane attore salito alla ribalta nell’ultimo anno dopo aver interpretato il personaggio Filippo Sava nella web serie giovanile Skam Italia. Turano ha interpretato un personaggio importantissimo, quello di un giovanissimo ragazzo omosessuale che vive serenamente la propria condizione, nonostante difficoltà e una società opprimente verso le persone LGBT. La scelta di Pietro Turano è partita dal basso, con la richiesta di tanti giovani che vogliono avere un modello positivo di omosessualità, soprattutto in un contesto sociale, come quello molisano, dove ancora pochissime persone riescono a vivere serenamente alla luce del sole. Pietro Turano è inoltre attivista dell’associazione Arcigay ed è stato vittima di discriminazione durante il proprio percorso scolastico quando, eletto rappresentante d’istituto, fu ritrovata una scritta minatoria sulle mura del Liceo con su scritto “Frocio Dimettiti”

– Francesco Stella. Ha esordito nel 1998 con Il Commissario Montalbano, ma la carriera di Francesco Stella è costellata da fiction e progetti di successo. Da Il Commissario Montalbano ad Un Posto Al Sole. Da Centovetrine a Don Matteo, sono tanti i ruoli interpretati da Francesco Stella che, oltre ad essere un affermato attore, è stato redattore del programma “Da Qui a Un Anno”, dove Luce Visco, Presidente di Arcigay Molise, ha raccontato e condiviso il proprio percorso di transizione, contribuendo dunque a dare una mano alla difficoltà delle persone trans in provincia, e contribuendo a costruire un modello positivo e di speranza.

– Cristina Prenestina sarà la drag queen che animerà il Molise Pride. Dietro la famosa drag queen che anima i party romani, c’è la storia di un ragazzo, Francesco, anch’esso venuto dalla periferia, in particolare dalla Puglia, e trasferitosi in una grande città per sentirsi libero. Una delle tante storie di emigrazione che anche il Molise, soprattutto in questo periodo, continua a vivere in maniera drammatica. Dopo aver partecipato a grandi pride come quelli di Stoccolma e New York, Cristina Prenestina arriverà per la prima volta a Campobasso, con un “piccolo grande” Pride pronto ad aspettarla.

– Gabriele Piazzoni, Segretario Generale di Arcigay, da quattro anni alla quida di Arcigay, la più grande è importante associazione a tutela dei diritti LGBT d’Italia. Proprio durante il primo mandato di Piazzoni è nata l’Arcigay Molise e senza Arcigay diversi territori sarebbero lasciati nell’isolamento totale, senza alcun presidio di lotta e contrasto all’omofobia. Arcigay, con circa 60 associazioni sparsi in Italia, è l’unica grande rete al servizio delle persone LGBT.