Tutto pronto per il concerto di Mario Biondi, 2mila posti a sedere. Litfiba verso il sold out

Biglietti ancora disponibili per entrambe le esibizioni

Si stanno mettendo a punto gli ultimi dettagli nella area eventi di Selvapiana in vista del primo concertone di questo Corpus Domini. Come noto questa sera, sabato 18 giugno, si esibirà sul palco di Campobasso l’artista Mario Biondi. Per l’evento saranno disponibili 2mila posti a sedere (foto) ma, ovviamente, i tagliandi disponibili sono sempre 8mila.

Sino al pomeriggio di oggi, sabato 18 giugno, ne erano stati venduti poco più di 2mila. Pertanto ci sono ancora biglietti disponibili per i ritardatari e per chi deciderà all’ultimo momento di assistere al concerto.

Si va, invece, verso il tutto esaurito per l’esibizione dei Litfiba in programma domani sera, domenica 19 giugno. Ad oggi i biglietti staccati sono più di 7200, quindi ne restano a disposizione circa 800. E nella giornata di domani dovrebbero andare esauriti.