Tutto pronto per il Carnevale, appuntamento per il 2 e 3 marzo

REDAZIONE TERMOLI

Anche Termoli si prepara ad ospitare il Carnevale e lo farà sabato 2 e domenica 3 marzo con una grande festa per adulti e bambini. Questa mattina nel corso di una conferenza stampa è stato presentato il programma della due giorni alla presenza del delegato alla Cultura, Michele Macchiagodena, il consigliere Michele Barile e i dipendenti del Settore Cultura: Antonella Occhionero, Giuseppe Savino, Antonio Lanzone e Massimo Cappella. Dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00 del 2 e 3 marzo in piazza Vittorio Veneto (piazza Monumento) ci saranno gonfiabili, animazione per bambini, mascotte e artisti di strada. Domenica 3 marzo sarà il momento della tanto attesa parata dei carri di carnevale. Il corte partirà alle ore 15.00 da Piazza donatori di sangue e sfilerà per le vie del centro. Saranno 4 i carri e sei le scuole di ballo che animeranno la parata. In caso di pioggia la parata dei carri verrà rinviata a domenica 10 marzo.