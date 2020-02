Tutto pronto a Vasto per la XXIII Coppa Città del Vasto 2° Trofeo H2O Histonium

Sabato e domenica all’insegna dello sport, del divertimento ma soprattutto dei grandi numeri. Quelli previsti per la XXIII edizione della coppa Città del Vasto, secondo trofeo H2O Histonium, kermesse natatoria riservata alle categorie esordienti, ragazzi, juniores, cadetti e senior, organizzata nell’impianto abruzzese gestito in maniera magistrale dalla società del presidente Tucci e in programma per sabato e domenica prossima 15 e 16 febbraio. Un evento di caratura nazionale che richiamerà l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori oltre che di atleti provenienti da diverse regioni della penisola (tra queste Abruzzo, Puglia, Campania, Marche e Lazio) pronti a darsi battaglia in acqua per portare a casa il risultato più importante. E’ prevista, nella piscina di via dei Conti Ricci, la presenza di circa 300 atleti a conferma di quanto l’evento sia sentito e apprezzato da più parti. Sono giorni di grande lavoro per la macchina organizzativa che sta curando come sempre tutto nei minimi dettagli senza lasciare nulla al caso, puntando molto sulla qualità dei propri uomini (istruttori e non solo) che stanno mettendo a disposizione del team le loro competenze e la loro grande passione per questo sport. Saranno due giorni all’insegna dello spettacolo che è previsto in acqua ma soprattutto una vetrina prestigiosa per la società del presidente Tucci che ha saputo riportare l’impianto vastese ai fasti di un tempo. Merito della caparbietà, della lungimiranza e della qualità del lavoro svolto da una società che nel tempo ha saputo raccogliere consensi non soltanto all’interno dei confini molisani. “Stiamo curando tutto nei minimi dettagli perché vogliamo che sia un evento di grande rilevanza come del resto lo è stato nel recente passato – assicura alla vigilia il presidente Tucci – ci aspetta un weekend all’insegna dei grandi numeri con diversi atleti di livello che scenderanno in acqua e questo ci rende felici e orgogliosi. Vogliamo fare in modo che siano in tanti a ricordarsi della coppa Città del Vasto e per questo abbiamo coinvolto tutti i nostri istruttori che si sono messi a completa disposizione. Ringrazio loro così come tutte le persone e gli sponsor che hanno deciso di affiancarci nell’organizzazione di questo evento sportivo che certamente potrà crescere e migliorare nel corso del tempo”.