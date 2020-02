Tutto pronto a Tufara per la 5^ edizione di “Maschere e Tradizioni”

Domani, domenica 9 febbraio 2020, dalle ore 14 avverrà a Tufara la 5^ edizione “Maschere e Tradizioni”.

L’evento come di consueto nelle precedenti edizioni vedrà affluire nel piccolo borgo migliaia di visitatori.

Quest’anno la manifestazione inizierà alle ore 14 con il rito della vestizione della maschera del Diavolo di Tufara e subito dopo ci sarà la sfilata di tutte le maschere ospiti dell’evento che saranno:

ORSO DI TEANA (Basilicata)

LE MASCHERE DI TRICARICO (Basilicata)

IL CARNEVALE DI LAVELLO (Basilicata)

U POPOCCIY (molise)

ARTISTI DI STRADA proveniente da tutte le parti d’Italia

Aprirà le la manifestazione il DIAVOLO DI TUFARA, maschera zoomorfa e storica di cui si hanno le prime tracce fin dal 800 d.c. e che rappresentava la figura del Dio DIONISIO, dio della vegetazione, le cui feste venivano celebrate in quasi tutte le realtà agresti.

Nato in un tempo remoto, in un mondo arcaico, in armonia con la natura, la figura caprina composta da 7 pelli di capra, il tridente tra le mani e i suoi movimenti armonici, insieme alla “MORTE” rappresentata da due figure vestite di bianco, dai “FOLLETTI” che lo trattengono con le catene e annunciano il suo arrivo e dalla “GIURIA” che sarà chiamata a condannare a morte “CARNEVALE”, sfila per tutto il paese, segnando la fine di feste e baldorie con la condanna a morte di Carenvale il giorno di martedi grasso (25 febbraio) così che dal seguente si possa iniziare con pace l’inizio della Quaresima Pasquale.