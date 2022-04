Tutto in 45′, è di nuovo Campobasso-Turris. Si riparte dal 2-1 per i campani

Serve la spinta del tifo rossoblù, meno numeroso nelle ultime settimane. I Lupi attaccheranno sotto Curva Nord

Soltanto quarantacinque minuti per provare a ribaltare l’1-2 maturato prima della sospensione per neve del mese scorso. Missione difficile ma non impossibile per il Campobasso che, domani alle 14,30 a Selva piana, se la vedrà con la Turris, formazione in corsa per un posto nei playoff. Strappare almeno un pareggio è l’obiettivo dei ragazzi di Cudini, in modo da proiettarsi sul match point salvezza di domenica con la Vibonese con la giusta tranquillità.

L’importanza dei tifosi. Il finale di stagione non prevede l’arrivo di squadre di grido nel capoluogo. Tuttavia, c’è qualcosa di più importante in palio: conservare la categoria. Ed è il motivo per il quale la società sta cercando di incentivare i tifosi, apparsi più ‘distratti’ nelle ultime settimane. Sia domani con la Turris, sia domenica con i calabresi, prezzi a dir poco popolari. Un biglietto di curva costerà soltanto 5 euro.

Aspettando il cosiddetto dodicesimo uomo in campo, Cudini studia l’undici da opporre ai corallini. Rientrato dalla squalifica Rossetti, out a Francavilla, sarà interessante capire il modulo che il tecnico opporrà ai biancorossi, da sempre dediti al 3-4-3. All’andata sortì effetto lo schieramento a specchio, con l’inserimento di un terzo centrale di difesa. Sarà ancora così?