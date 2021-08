Tutto è puro per i puri

XXII Domenica del tempo ordinario (b)

Mc 7,1-8.14-15.21-23

I concetti di purezza ed impurità, accompagnano da sempre la riflessione sul sacro e sul divino. Tuttavia il tema ha interessato Gesù solo quando i suoi discepoli sono stati direttamente attaccati sulla loro (presunta) scarsa attenzione ai precetti di purezza rituale, da cui i farisei erano letterlamente ossessionati, come leggiamo nei versetti proposti dalla liturgia. Questo perché, agli occhi del Maestro, il mondo e le persone non sono intrinsecamente impure. Tuttavia l’essere umano, se sopraffatto dall’egoismo, diventa irrispettoso del creato e del prossimo (quindi anche del loro creatore), rendendo impure queste realtà in sé stesso e pervertendo il suo relazionarsi ad esse.

+In quel tempo, si riunirono attorno a Gesù i farisei e alcuni degli scribi, venuti da Gerusalemme. Avendo visto che alcuni dei suoi discepoli prendevano cibo con mani impure, cioè non lavate – i farisei infatti e tutti i Giudei non mangiano se non si sono lavati accuratamente le mani, attenendosi alla tradizione degli antichi e, tornando dal mercato, non mangiano senza aver fatto le abluzioni, e osservano molte altre cose per tradizione, come lavature di bicchieri, di stoviglie, di oggetti di rame e di letti –, quei farisei e scribi lo interrogarono: «Perché i tuoi discepoli non si comportano secondo la tradizione degli antichi, ma prendono cibo con mani impure?».+

Se per il “fenomeno Gesù” si smuovono addirittura gli scribi di Gerusalemme, vuol dire che il movimento suscitato dal Maestro stava diventando davvero preoccupante per le autorità religiose. L’accusa che viene messa in risalto dall’evangelista riguarda la purezza rituale, concetto che, assieme a diversi altri, stava per essere stravolto dalla Parola di Gesù; egli infatti sembrava prestare scarsa attenzione alle tradizioni citate dai suoi accusatori, per i quali queste dovevano invece avere la massima importanza, tanto da farne uno dei capisaldi della loro “battaglia” dottrinale. Fino a quel momento l’uomo ha cercato ciò che l’impurità fuori di sé: in luoghi, animali e determinate categorie di persone; questo modo di pensare è assolutamente incompatibile con la “logica” evangelica, che parte invece dall’attenzione ai moti interni del cuore, i quali, se mal diretti e non “filtrati”, rischiano davvero di essere causa della vera impurità.

+Ed egli rispose loro: «Bene ha profetato Isaìa di voi, ipocriti, come sta scritto: “Questo popolo mi onora con le labbra,

ma il suo cuore è lontano da me. Invano mi rendono culto,

insegnando dottrine che sono precetti di uomini”. Trascurando il comandamento di Dio, voi osservate la tradizione degli uomini». +

La denuncia mossa da Gesù verso i farisei, che criticavano le inadempienze cultuali da parte dei discepoli, è chiara: l’eccessiva attenzione alla forma distrae dal messaggio che essa vuol veicolare e può farlo fino al suo completo tradimento. Secondo il Maestro in questo modo il culto viene reso alla forma ed ai suoi artefici e non al vero destinatario: Dio, che non si aspetta da noi solo incenso e canti, ma un indirizzamento deciso del cuore verso la Via che egli indica. Ideate dall’uomo per veicolare i contenuti divini, le prescrizioni formali, se idolatrate, rischiano di smarrire la loro ragion d’essere fino ad allontanare il praticante dalla sua vera meta. Anche tutte le tentazioni che ruotano attorno al tempio (sacrifici, olocausti, offerte, denaro e giochi di potere), possono produrre lo stesso pessimo risultato, anzi anche peggiore.

+Chiamata di nuovo la folla, diceva loro: «Ascoltatemi tutti e comprendete bene! Non c’è nulla fuori dell’uomo che, entrando in lui, possa renderlo impuro. Ma sono le cose che escono dall’uomo a renderlo impuro». E diceva [ai suoi discepoli]: «Dal di dentro infatti, cioè dal cuore degli uomini, escono i propositi di male: impurità, furti, omicidi, adultèri, avidità, malvagità, inganno, dissolutezza, invidia, calunnia, superbia, stoltezza. Tutte queste cose cattive vengono fuori dall’interno e rendono impuro l’uomo».+

Qui avviene la rivoluzione “copernicana” di Gesù: l’impuro non viene dall’esterno, ma dall’interno. Questo però ci mette davanti delle domande: il cuore delle persone è malvagio? Il mondo è buono? Eppure la natura sembra fondarsi su leggi crudeli, le specie si cacciano fra di loro per sopravvivere, ed in modo spietato! Forse è vero, ma quando la “crudeltà” si esprime in natura non succede mai per un motivo “gratuito”, mentre l’umanità può scegliere di farlo per il semplice gusto di compiere del male. La crudeltà insensata, sproporzionata o falsamente motivata, è solo dell’essere umano. C’è una zona d’ombra. fra razionalità e istinto predatorio, che spesso non riusciamo a gestire. L’avidità e il desiderio di imporci sul branco, unita alla nostra intelligenza, diventano un cocktail micidiale i cui effetti hanno lasciato e continuano a lasciare terribili ferite nella storia. Proprio di questo l’uomo deve prendere coscienza: controllare la propria sfera istintiva, cercando così di veicolare le proprie energie verso la volontà di fare il bene; solo così l’essere umano può restare lontano dal male, ottenendo la pace; diversamente, l’anelito all’infinito che spinge l’uomo ad andare “oltre”, diventa una forza distruttiva che prima o poi ritorna al suo mittente. Se da soli non riusciamo a definire inquivocabilmente cosa sia il bene e il male, è anche vero che Dio ha voluto venirci incontro mandando suo Figlio Gesù, Rivelazione fatta carne. Non solo Egli non smette mai di sostenerci inviando lo Spirito Santo a chi lo chiede.

Felice Domenica

Fra Umberto Panipucci