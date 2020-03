Tutti sul balcone a mezzogiorno, applausi a medici e infermieri

CAMPOBASSO. Alle 12 in punto è partito dai balconi della città un flashmob con un lungo applauso di ringraziamento a tutti coloro che stanno lavorando negli ospedali, ovvero i medici, gli infermieri e tutto il personale che in questi giorni è in prima linea per affrontare l’emergenza Coronavirus, e di incoraggiamento per tutti. Un gesto semplice per unire le nostre mani. Applaudiamo l’Italia» diventa dunque per tutti l’occasione per esprimere apprezzamento innanzitutto per la categoria dei lavoratori sanitari, ma anche per quelli delle forze dell’ordine, per commercianti e artigiani che continuano ad essere impegnati per garantire i servizi agli italiani che, su ordine delle direttive governative, devono restare a casa.